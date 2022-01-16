شكرا لقرائتكم خبر عن .. و105 آلاف ريال حصيلة مصروفات «كافل اليتيم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس لجنة كافل اليتيم التابعة لجمعية تاروت الخيرية أيوب أبوزيد إن مصروفات اللجنة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 105.200 ألف ريال، وفي التفاصيل ذكر أبوزيد أن مجموع المساعدات الغذائية والنقدية التي تم إيداعها في الحسابات البنكية للأيتام بلغت 83.300 ألف ريال، بينما بلغت المساعدات الأخرى 21.900 ألف ريال.

وقدم رئيس مجلس الإدارة محمد الصغير شكره لجميع أعضاء اللجنة وكافة أبناء المجتمع الداعمين للجمعية وأنشطتها المختلفة قائلا: أنتم شركاؤنا في تحقيق جزء من سعادة الأيتام وسد احتياجاتهم وتخفيف العبء عنهم.