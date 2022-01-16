شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 زائر في انطلاقة فعالية الطفل بحلة محيش والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن الفعالية تقام على ملاعب نادي الأزهر الرياضي ومقر اللجنة بحلة محيش، وتتخللها العديد من الفعاليات والأركان التي يتجاوز عددها 64 ركنا، وأنها استقطبت أكثر من 200 متطوع ومتطوعة، واستمر التجهيز لها، قابلتها تحديات أهمها الأمطار التي هطلت مؤخرا.
وأشار إلى أن الهدف من الفعالية هو إسعاد الطفل وتثقيفه وتعليمه، وزيادة خبرته في الحياة، وكذلك استغلال الإجازة بما ينفعه، كما أن من الأهداف تحقيق الشراكة المجتمعية مع الجهات الأخرى، موضحا أنها بدأت بمجلس كبار السن الذي عمل من سعف النخل وتقدم الأركان، وبعدها توزعت الأركان في المساحة، وكان نصيب الأسر المنتجة نحو 40 ركنا، في وجود معرض للحيوانات والسيارات الكلاسيكية القديمة ومسرح الطفل، كما شاركت العديد من الجمعيات الخيرية، والشراكات التطوعية.