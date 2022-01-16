شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 زائر في انطلاقة فعالية الطفل بحلة محيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقطبت فعالية اليوم العالمي للطفل التي دشنها مدير مركز التنمية بالقطيف أحمد القباع، وتقيمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحلة محيش بمحافظة القطيف بالشراكة مع لجنة مهرجان لملوم بجمعية الجارودية الخيرية، أكثر من 1500 فرد صغير وكبير، رجلا وامرأة، في اليوم الأول من انطلاقها، وأكد عضو لجنة التنمية الاجتماعية أحمد عبدالله العجيان، أن فعالية اليوم العالمي للطفل، استقطبت أكثر من 1500 فرد، من بينهم 1000 طفل وهو الهدف الأول في هذه الفعالية الاجتماعية.

وأوضح أن الفعالية تقام على ملاعب نادي الأزهر الرياضي ومقر اللجنة بحلة محيش، وتتخللها العديد من الفعاليات والأركان التي يتجاوز عددها 64 ركنا، وأنها استقطبت أكثر من 200 متطوع ومتطوعة، واستمر التجهيز لها، قابلتها تحديات أهمها الأمطار التي هطلت مؤخرا.

وأشار إلى أن الهدف من الفعالية هو إسعاد الطفل وتثقيفه وتعليمه، وزيادة خبرته في الحياة، وكذلك استغلال الإجازة بما ينفعه، كما أن من الأهداف تحقيق الشراكة المجتمعية مع الجهات الأخرى، موضحا أنها بدأت بمجلس كبار السن الذي عمل من سعف النخل وتقدم الأركان، وبعدها توزعت الأركان في المساحة، وكان نصيب الأسر المنتجة نحو 40 ركنا، في وجود معرض للحيوانات والسيارات الكلاسيكية القديمة ومسرح الطفل، كما شاركت العديد من الجمعيات الخيرية، والشراكات التطوعية.