شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش مكثف على المنشآت الصحية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة محافظة الأحساء زيارات رقابية للمنشآت الصحية الخاصة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، والتقيد بآليات الممارسة الصحية المعتمدة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأكدت على تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية الصحية للمتطوعين في جميع أماكن الفرص التطوعية، والحرص على تلقيهم التدريبات اللازمة. كما واصلت زياراتها الرقابية على سكن العمال، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة.