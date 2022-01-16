شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح أضرار الغطاء الخرساني لجسر « صفوى - أم الساهك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر مقاول الصيانة إصلاح الأضرار بالغطاء الخرساني لجسر تقاطع طريق صفوى - أم الساهك مع طريق الظهران - الجبيل، بعد توجيه فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية بإزالة جميع الأجزاء المتساقطة، وتأمين الموقع لعمل الإصلاحات اللازمة لها.

وأوضح مدير فرع الوزارة م. أحمد الغامدي، أن الأضرار عبارة عن سقوط لبعض أجزاء من الغطاء الخرساني لجانب بلاطة الجسر، وهي أضرار لا تؤثر على سلامة الجسر من الناحية الإنشائية، ولفت إلى الانتهاء من فحص جميع جسور المنطقة الشرقية البالغة «415» جسرا من قبل استشاري متخصص تعاقدت معه الوزارة، مشيرا إلى إصلاح بعض الجسور بالمنطقة خلال الفترة الماضية، فيما يجري العمل على إصلاح فواصل التمدد بجسر إسكان الدمام على طريق الملك فهد باتجاه الخبر.

وأكد المتخصص في الهندسة المدنية م. مبارك الهاجري، أن الجسور والكباري تسير عليها شاحنات كبيرة محملة بأطنان من المواد السائلة المشتعلة أو الحديد، أو الخرسانة، بأوزان ثقيلة، وهذا يشكل عبئا عليها، خاصة قديمة الإنشاء، مضيفا: لذلك نشاهد التصدعات والنتوءات والفواصل معدمة في أعلى الكثير من الكباري، مما يسبب ارتجاجا كبيرا بها، مناشدا وزارة النقل بإجراء تعديلات وإصلاحات جذرية جادة للكباري بالمنطقة، وتزيينها بدهانات لتكون براقة وجميلة.

ولفت حسين الصادق، إلى أن هطول الأمطار مؤخرا كشف هشاشة أجزاء من الكوبري، علما بأن الجهة التي شهدت التساقط تم ترميمها مرات، لافتا إلى أن الجسر يوجد بالطريق الرابط بين الجبيل والظهران، وهو يعج بالحركة ليلا ونهارا، وقد تعبره أكثر من 300 ألف مركبة يوميا، ما يؤكد أهميته وحساسيته. وأشار إلى أن تساقط القطع الخرسانية أثار الذعر لمرتادي الطريق، خصوصا مع ظهور الحديد المسلح، في الجانب الشرقي منه. وأضاف أن كوبري صفوى - رأس تنورة لا يقل خطرا عن هذا الجسر، حيث يتواجد فيه العديد من التصدعات، ونأمل إصلاحه أيضا حتى لا يتسبب بكارثة لقائدي المركبات.