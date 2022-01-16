شكرا لقرائتكم خبر عن 5281 إصابة كورونا .. و«الحرجة» تواصل الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 5281 إصابة جديدة، بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 609953، فيما واصل مؤشر الحالات الحرجة ارتفاعه ليصل إلى 310 حالات.

وبينت إحصائية الوزارة، أنه جرى تسجيل 2996 متعافيا، يرفعون الإجمالي بالمملكة، إلى 561542، كما جرى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8905.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.