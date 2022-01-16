شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 3448 يمنيا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ 3.448 مستفيدا خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021م حتى 5 يناير 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الوبائيات 814 مستفيدا، وعيادة التوعية والتثقيف 1.019 مستفيدا، وقسم المختبر 299 شخصا، وعيادة الباطنية 176 حالة، وعيادة الطوارئ 29 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 16 شخصا، فيما صرفت الأدوية لـ 1.019 شخصا، كما استفاد من خدمات العزل 76 شخصا.

وفي الخدمات المساندة، استفاد 459 شخصا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.