شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطنان سلال غذائية للأكثر احتياجا بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس الأول 300 سلة غذائية تزن 6 أطنان، و600 كيس دقيق تزن 12 طنا و300 حقيبة كسوة شتوية تزن 900 كيلو جرام و300 لحاف تزن 900 كيلو جرام في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 300 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي، الذي سيره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق. وشملت الخدمات المقدمة الرعاية الصحية، والدعم النفسي الاجتماعي، والصحة المجتمعية.