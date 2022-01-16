شكرا لقرائتكم خبر عن ازدحامات مرورية.. الأمطار تخنق حركة السير بمداخل الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثرت الحالة المطرية، التي امتدت للمنطقة الشرقية، وارتفعت حدتها، أمس السبت، على حركة المرور، وأدت إلى ازدحام المركبات واختناق حركة السير بمداخل الدمام والطرق الرئيسية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الكتلة الباردة ستمتد غدا الإثنين إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وتصل درجات الحرارة ما بين 1 - 5م، بينما يستمر هطول الأمطار من اليوم وحتى الثلاثاء على محافظات «الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية». ويصاحب الكتلة الباردة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتستمر الأمطار حتى الثلاثاء المقبل؛ لتصل إلى متوسطة في مجملها على سواحل المنطقة الشرقية، وتشمل «الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء»، يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: إن الحالة الجوية الممطرة تستمر على معظم مناطق المملكة بما فيها السواحل الشرقية، خاصة شمال شرق المملكة في حفر الباطن والخفجي والنعيرية، وتزداد غزارة الأمطار لتصبح متوسطة في مجملها تشمل السواحل الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء.

وأضاف: تستمر الأجواء المتقلبة حتى يوم الثلاثاء المقبل، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة، خصوصا درجات الحرارة الصغرى على أقصى المناطق الشمالية الشرقية لتصل ما دون 5 درجات مئوية خصوصا خارج المدن.