شكرا لقرائتكم خبر 206 آلاف زائر في ختام مهرجان ربيع النعيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمنت فعاليات المهرجان خلال تسعة أيام، مشاركات مختلفة للعديد من الإدارات والجهات منها القوات الملكية البرية بركن خاص لعرض المدرعات والآليات وأمسيات شعرية وإنشادية بصفة يومية، فيما شهدت خيمة المعارض المصاحبة حضورا لافتا ومميزا من زوار المهرجان، إضافة إلى القرية الشعبية التي قدمت للحضور التراث العربي والحرف اليدوية القديمة.
وتميز المهرجان بفعاليات جذبت الكثير من الزوار مثل عروض الخيول وركوب الإبل وسباقات الهجن والقرية التراثية ومشاركة الأسر المنتجة ومسرح الأسرة والطفل ومسابقات تفاعلية وشخصيات كرتونية والعديد من الألعاب والمسابقات الهوائية والمائية للأطفال وأركان أخرى متنوعة.
وقدّم مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الحالية حلة جديدة للجمهور والحضور بإطار تراثي ونمط أثري خاص به، لإبراز صورة جيدة عن محافظة النعيرية وحضورها السياحي وإحداث رواج اقتصادي فيها، لكونه وجهة مميزة ومناسبة للزوار والمرتادين لقضاء أوقات ممتعة في أجواء المنطقة الشرقية والمحافظة في هذا الوقت من كل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر 206 آلاف زائر في ختام مهرجان ربيع النعيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.