الأزياء والمشغولات اليدوية تجذبان زوار مهرجان جازان للعسل

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وتعد الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم في منطقة جازان، علامة حاضرة للصناعات المحلية، ارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال حتى أصبحت مطلبا مهما في أبرز المناسبات والاحتفالات قديما وحديثا.
ويشهد ركن الأسر المنتجة إقبالا من الزوار خاصة الأطفال والفتيات الذين يصرون على اقتناء الأزياء والمشغولات اليدوية القديمة والتوشح بها متجولين بين أروقة المهرجان، ولم يتوقف الحد عند رسم الطابع التراثي على الملابس فحسب، بل امتد ليصل إلى الإكسسوارات كالقلائد والأساور وربطات الشعر وأغطية الأسرة والوسائد، إضافة إلى الملابس التي تستهدف جميع الأعمار، لتمثل لمحة وفاء من الجيل الجديد تجاه الجيل القديم، ودليلا على اعتزازهم بهويتهم الثقافية والتراثية.
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