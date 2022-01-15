شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 5281 إصابة بكورونا وشفاء 2996 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 5281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 2996 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 310 حالات. وبينت أنه جرى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. إجمالي الإصابات 609,953 عدد حالات التعافي 561,542 إجمالي الوفيات 8905

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 5281 إصابة بكورونا وشفاء 2996 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.