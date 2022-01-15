6 أسباب تجعلك تعد حقيبة الطعام لطفلك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أجل النمو والتطور والحماية من الأمراض وامتلاك الطاقة للدراسة والتعلم والنشاط البدني، يحتاج تلاميذ المدارس إلى نظام غذائي جيد، ولكن قد يكون هذا صعبا قليلا عند شرائهم من المقصف المدرسي، وهنا تكمن أهمية صندوق الغداء أو حقيبة الطعام. وفقا لمواقع عدة إليك الأسباب التي تجعل طفلك يجلب صندوق الطعام من المنزل:





تتيح لطفلك وجبات غذائية متنوعة من خلال التحكم في أنواع الطعام التي يرغب بها في وجبته



تضمن لطفلك تناول وجبة صحية أكثر من تلك التي يشتريها من المدرسة



توفر لك المال، فهي أقل تكلفة من شراء الطعام من المدرسة



توفر لطفلك الوقت لتناول الطعام، فقد لا يضطر إلى الوقوف في الطابور لشراء غذائه



تتحكم في السعرات الحرارية



تتيح لك مشاركة أبنائك في تخطيط وإعداد علب الطعام الخاصة بهم، مما يمنحهم فرصة التعرف على الأكل الصحي





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