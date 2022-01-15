شكرا لقرائتكم خبر الفضلي يطلع على أبحاث ومنجزات البستنة في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عددا من مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة نجران، حيث اطلع على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة لمستفيديها.

وشملت الجولة وقوف الوزير على أعمال مركز أبحاث البستنة بالمنطقة واطلع على المنجزات التي حققها، كما تجول في مختبراته واستمع إلى عرض عن التجارب التي نفذها المركز، كما وقف على الأرض المخصصة للاستثمار في مجال زراعة الليمون بالمنطقة.

كما زار كلا من محطة إكثار البذور والتقاوي والشتلات، ومشروع الخزان العالي للمياه، إضافة إلى السد الجوفي، وحقل البار ومحطة التنقية والخط الناقل لمياه الصرف الصحي بوادي نجران، واطلع على الخدمات التي تقدمها لأهالي المنطقة.

وفي ختام جولته، التقى المواطنين في مقر فرع الوزارة، حيث استمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، كما جرى خلال اللقاء الاستماع إلى الملاحظات حول الخدمات المقدمة، إضافة إلى نقاش بعض القضايا المتعلقة بالأعمال التي تشرف عليها الوزارة، مؤكدا في نهاية الجولة حرص القيادة على بذل كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وبما يدعم استراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة.