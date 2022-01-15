سيول وانهيارات صخرية بالباحة والموجة الباردة تتواصل شمالا

استمر هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، أمس، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة والباحة، كما استمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم وأجزاء من غرب المملكة وشرق ووسط المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف، وسواحل المنطقة الشرقية.

تنبيهات بالمدينة

وشهد طريق الباحة - بلجرشي أمطارًا وضبابًا، وجرت سيول الأودية مخلفة انهيارات صخرية وأحجارًا على الطرق، فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة تشمل محافظات الأكحل والمهد ووادي الفرع.

رياح سطحية

وأشار تقرير للمركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45 كم/ساعة.

مناطق تشهد انخفاضا في مدى الرؤية

الشرقية

الرياض

مكة المكرمة

الباحة

درجات حرارة منخفضة

تبوك

الحدود الشمالية

الجوف

حائل

القصيم

ضباب وسحب

مرتفعات جازان

عسير

الباحة

مكة المكرمة

المدينة المنورة

الحدود الشمالية

الجوف

سواحل الشرقية