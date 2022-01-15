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6 مخالفين نقلوا الرمال وجرفوا التربة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد، رائد المالكي، أنه تم ضبط 7 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الصومالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

كما أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي (268) متنًا من الإبل و(499) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي حائل وتبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتصل عقوبة مخالفة رعي الإبل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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