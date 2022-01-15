وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، الدكتور عيد بن عياد الردادي، أن المنشآت التدريبية استقبلت ما لا يزيد على 3500 متدرب ومتدربة للفصل الثاني في برامج الدبلوم والبكالوريوس بكليات: التقنية والسياحة والفندقة، وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية، حيث تم قبولهم في مختلف الأقسام التخصصية بالمنشآت التدريبية، ضمن الخطة التوسعية لاستيعاب أكبر عدد من خريجي المرحلة المتوسطة والثانوية، وإعدادهم لسوق العمل بالكفاءة المطلوبة.
وأكد «الردادي» أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة مع الحرص على سلامة المتدربين والمتدربات عبر ضمان تلقيهم التدريب بجودة عالية، وتطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة، متمنيا للجميع فصلا تدريبيا حافلا بالجد والنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 ألف متدرب ومتدربة في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.