20 ألف متدرب ومتدربة في المدينة

تستقبل المنشآت التدريبية في منطقة المدينة المنورة، اليوم، أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربة من المستجدين المقبولين بالفصل التدريبي الثاني، والمستمرين في برامجهم التدريبية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، الدكتور عيد بن عياد الردادي، أن المنشآت التدريبية استقبلت ما لا يزيد على 3500 متدرب ومتدربة للفصل الثاني في برامج الدبلوم والبكالوريوس بكليات: التقنية والسياحة والفندقة، وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية، حيث تم قبولهم في مختلف الأقسام التخصصية بالمنشآت التدريبية، ضمن الخطة التوسعية لاستيعاب أكبر عدد من خريجي المرحلة المتوسطة والثانوية، وإعدادهم لسوق العمل بالكفاءة المطلوبة.

وأكد «الردادي» أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة مع الحرص على سلامة المتدربين والمتدربات عبر ضمان تلقيهم التدريب بجودة عالية، وتطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة، متمنيا للجميع فصلا تدريبيا حافلا بالجد والنجاح.