تحسين المشهد الحضري بظهران

تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة ظهران الجنوب أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري في الشوارع والأحياء، لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة. وأوضحت البلدية أن أعمال تحسين المشهد الحضري خلال الشهر الماضي تضمنت رفع 11060 طناً من مخلفات البناء والهدم وإزالة التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات، ومعالجة وتنظيف 2202 متر مربع من الأرصفة، بالإضافة إلى معالجة 1520 مترا مربعا من حفر الشوارع والتشققات. ودعت البلدية الجميع للتعاون بتقديم الملاحظات والبلاغات من خلال خدمة «صور وارسل» عبر تطبيق بلدي.



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