تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، وذلك ضمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

وأوضح مساعد المدير العام للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حاتم اللحياني، أن الإدارة كثّفت الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف منع تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، من خلال عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة، كما يتم تعقيم عامة المكاتب الإدارية بالرئاسة العامة على مدار الساعة مستخدمين أكثر من 34 ألف لتر يوميًا من المعقمات.