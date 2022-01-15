4400 مقعد وطاولة للعودة الحضورية

أمنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكّة المكرمة، ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية 4400 مقعد وطاولة لمدارس البنين والبنات في المرحلة الابتدائية؛ وكذلك قامت بتأمين 650 طاولة مشطوفة بكراسيها للفصول التعاونية والتشاركية ومصادر التعليم. كما تم تجهيز 20 مركزا لمصادر التعلم بقاعات تفاعلية شملت 87 جهاز مشغل الوسائط التعليمية و87 جهاز عرض البيانات «داتا شو» لـ87 قاعة إلكترونية. كما تم تجهيز 43 فصلاً ذكياً بسبورات ذكية وبروجكترات وجهاز حاسب آلي؛ وتجهيز 5 مراكز توحد للطالبات بالطاولات الدائرية الخاصة بكامل مستلزماتها.



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