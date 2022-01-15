حملة لنثر البذور في محمية الملك سلمان

تطلق هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، غدًا، حملة لنثر البذور الموسمية بطائرات الدرون تحت شعار «ننثرها لغدٍ أخضر»، وذلك بشعيب مركز القليبة في منطقة تبوك. وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي من خلال نثر البذور. وبينت أن إدارة الهيئة تسعى من خلال هذه الحملة وغيرها من الحملات المماثلة لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة لرفع الوعي، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتشجيع المشاركات المجتمعية للمحافظة على الغطاء النباتي.



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