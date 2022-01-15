إنفوجرافيك | ترحيل 7513 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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الدراسة الحضورية تسحب البساط من الأهلية
فيما حدثت هجرة جماعية للكثير من طلاب وطالبات المدارس الأهلية باتجاه المدارس الحكومية مع جائحة كورونا والدراسة عن بعد، يثار تساؤل...
التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف
أرجعت بلدية طريف سبب التأخير في نقل الصناعية القديمة بطريف إلى موقعها الجديد إلى وجود عدد من المستثمرين بمخطط الصناعية القديم لم...
التدريب المهني تتجاهل تقنية بنات المجاردة
بعد انتظار سنوات لإنجاز 3 مشاريع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المجاردة (الكلية التقنية للبنات، والكلية التقنية...
سيول وانهيارات صخرية بالباحة والموجة الباردة تتواصل شمالا
استمر هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، أمس، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة...
إقبال على تمور الأحساء
شهد مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى 2022»، الذي انطلقت فعالياته أول أمس، وتنظمه أمانة الأحساء بشراكة إستراتيجية مع...
20 ألف متدرب ومتدربة في المدينة
تستقبل المنشآت التدريبية في منطقة المدينة المنورة، اليوم، أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربة من المستجدين المقبولين بالفصل التدريبي...
تحسين المشهد الحضري بظهران
تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة ظهران الجنوب أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري في الشوارع والأحياء، لتحسين المشهد...
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