عاجل | 12 شركة إعاشة للسفر الرمضانية

خلت خطة وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف لتنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان هذا العام من الإيعاز للجمعيات الخيرية كما كان بالسابق وإعطاء أصحاب السفر الفرصة للتعاقد مع 12 شركة إعاشة مسؤولة عن توفير وجبات غذائية تحوي على ماء مطابق لمواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وتمر من إنتاج عام 1442 وذي جودة عالية ولا يقل عن 7 حبات كحد أدنى وزبادي يكون من أفضل الموجود في السوق وخبز مغلف من شريك أو فتوت ودقة وتكون من أفضل أنواع الدقة في المدينة ومغلفة.

المتابعة والإشراف

أوزعت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف لأصحاب السفر الرمضانية التعاقد مع شركات إعاشة متخصصة لتوفير الوجبات الغذائية بشهر رمضان، حيث يعنى صاحب السفرة بالإشراف على أداء الشركات عند وضع السفر وتوزيعها ومتابعة الشركات المتعاقد معها لتوفير الوجبات الغذائية التي تم طلبها بحسب الاتفاق.

حالة صحية

كانت الورشة التي نظمتها وكالة شؤون المسجد النبوي أوصت بتمكين القائمين على سفر إفطار الصائمين المصرح لهم من أماكنهم المخصصة لهم في السابق، وتحديد الأعداد على سفر الإفطار بحسب الحالة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، وذلك في إطار خطة تقديم خدمات إفطار الصائمين في شهر رمضان للعام المقبل بالمسجد النبوي.

وتضمنت توصيات ورشة عمل «تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالمسجد النبوي لعام 1443هـ»: إلزام مقدم خدمة إفطار الصائمين بالتعاقد مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات وفق الاشتراطات الصحية، وتحديد عدد الأشخاص على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد الجسدي بواقع خمسة أشخاص، وفي حال عدم التباعد تحديد عدد الأشخاص بواقع 12 شخصاً على السجادة الواحدة.

كما أوصت الورشة التي نظمتها إدارة خدمات إفطار الصائمين بوكالة شؤون المسجد النبوي، أن يكون جلوس الصائمين على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط. فيما حددت غرة شهر رجب المقبل موعداً لتجديد بيانات مقدم خدمة إفطار الصائمين في شهر رمضان بالمسجد النبوي.

وجبات الإفطار

* التمر

ألا يكون معجونا أو به دبس من إنتاج عام 1442

* اللبن الزبادي

يكون من أفضل الشركات الموجودة بالأسواق

* الخبز

يكون مغلفا بحجم وسط مناسب للحفظ من فتوت أو شريك

* الدقة

تكون من أفضل أنواع الدقة في المدينة ومغلفة وبحجم صغير

* عبوة ماء زمزم

أو ماء مطابق للمواصفات بحجم 330 مل