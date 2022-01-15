شكرا لقرائتكم خبر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مناطق عدة في المملكة أمس، هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، فيما نبه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار تساقط الأمطار اعتبارا من اليوم إلى الثلاثاء.وتوقع المركز أن تستمر فرص هطول الأمطار المتوسطة في الرياض العاصمة، المزاحمية، رماح، القويعية، الخرج، المجمعة، شقراء الأفلاج، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، النعيرية، الدمام، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء، حفرالباطن، الخفجي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق، الباحة، بلجرشي، أبها، خميس مشيط، النماص، المجاردة، محايل، بلقرن، بيشة، مكة المكرمة، الطائف، أضم، ميسان، تربة، الخرمة ورنية.

كما يتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة من اليوم وغد على مناطق، تبوك، أملج، الجوف، القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل، تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نيوم، طريف، عرعر، رفحاء، حائل، بقعاء، الغزالة، المدينة المنورة، ينبع، بدر، وادي الفرع.

فيما هطلت أمس، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز

التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر، الظهران، القطيف، رأس تنورة وبقيق، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء، شملت قرى وهجر وبلدات المحافظة والمراكز التابعة لها، وما تزال الفرصة سانحة لهطول الأمطار. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

كما هطلت أمطار متفرقة على منطقة الباحة، من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظة القرى والمراكز التابعة لها، وعددا من متنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.