شكرا لقرائتكم خبر سفير المملكة بإسبانيا يلتقي وفد طالبات الجامعات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، عزام القين، أمس، وفد طالبات الجامعات السعودية، وذلك في ختام رحلتهن العلمية لمملكة إسبانيا ضمن برنامج رائدات الرؤية.

واطلع السفير القين، على تفاصيل الرحلة التي تضمنت زيارات أكاديمية لأعرق الجامعات للاطلاع على التجربة العلمية والأكاديمية، إضافة لرحلات ثقافية منوعة للتعرف على المعالم التاريخية والثقافية في عدة مدن بمملكة إسبانيا.

وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، إلى ما تحظى به المرأة السعودية من دعم كبير من قبل الحكومة وما وصلت إليه من مستويات قيادية في المجالات كافة.