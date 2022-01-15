شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مواطن نقل 17 مخالفا لنظام أمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة عسيرمواطنا نقل 17 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس أن مركز الضبط الأمني بقرضة، قبض على مواطن لنقله 17 مخالفا وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.