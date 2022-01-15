شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مستفيد من الرعاية الصحية المدرسية باليمن خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية للطلبة والكوادر التعليمية في اليمن، تقديم خدماته للمستفيدين في محافظات عدن ومأرب وتعز وحضرموت، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وخلال شهر ديسمبر 2021م قدم المشروع 149.359 خدمة لـ 50.805 مستفيدين، بلغت نسبة الذكور منهم 49 % ونسبة الإناث 51%، بينما شكلت نسبة النازحين 14% والمقيمين 86 %.

وشملت الخدمات المقدمة الرعاية الصحية، والدعم النفسي الاجتماعي، والصحة المجتمعية، جرى تقديمها من خلال زيارة 155 مدرسة في 26 مديرية بالمحافظات المستهدفة.