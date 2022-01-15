شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير الشرقية": أراضي "جزيرة دارين" خاضعة لاشتراطات التخطيط العمراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية أن جميع الأراضي والمخططات المعتمدة وغير المعتمدة الواقعة ضمن حدود جزيرة دارين "تاروت" هي أراضٍ خاضعة لاشتراطات وإجراءات التخطيط العمراني من جديد، يشمل ذلك إعادة تقسيمات الأراضي واستعمالاتها كما أنها ستخضع لاشتراطات بناء وكود عمراني وغير ذلك من متطلبات الحفاظ على أصول الجزيرة التاريخية وطابعها المعماري وميزها الطبيعية.

ويأتي ذلك ضمن حزمة مخرجات مشروع المخطط الشامل للجزيرة (قيد العمل) والذي سيتم الإعلان عنه حين الانتهاء من أعمال وتفاصيل المشروع.

وتود الهيئة التأكيد على أن استعمالات الاراضي في الجزيرة سيتم تغييرها بحسب الإشتراطات الجديدة التي سيتم اقرارها ضمن تفاصيل المخطط الشامل للجزيرة والذي يعتبر أحد المشاريع المنبثقة من خطة التطوير الشامل للمنطقة الشرقية.