عسير : القبض على شخصين بحوزتهما حشيش مخدر

انخفاض مستمر في درجات الحرارة بعدة مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

مشرف توجيه طلابي: التحصين ليس شرطا لعودة طلبة الابتدائية ورياض الأطفال أكد مشرف التوجيه الطلابي في تعليم ينبع محمد الرفاعي أن التحصين في المرحلة الحالية ليس شرطا لعودة طلاب وطالبات الابتدائي ورياض... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على مواطن نقل 17 مخالفا لنظام أمن الحدود أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن مركز الضبط الأمني بقرضة، قبض على مواطن لنقله (17) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

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