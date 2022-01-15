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مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية في أفغانستان

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة. ووزع المركز أمس 300 سلة غذائية تزن 6 أطنان و 600 كيس دقيق تزن 12 طنا و 300 حقيبة كسوة شتوية تزن 900 كيلوغرام و 300 لحاف تزن 900 كيلوغرام في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 300 أسرة. وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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