شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 3" في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق قبل قليل التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 3” في المنطقة الشرقية.

ويستهدف تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، في المجال الأمني، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية، لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة، والتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.