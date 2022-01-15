جازان: ضبط طن من مادة القات المخدر

إنذار 14 منشأة لتوطين محلات الأثاث والمفروشات بتوجيه ومتابعة من مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد آل منصور قامت لجان التوطين في كل من نجران... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 جمادى الآخرة 1443 هـ

التعليم: قرار عودة الدراسة حضوريا يتوافق مع اليونيسيف أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن قرار إعادة الدراسة حضوريا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال، بدءا من 23 يناير،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 جمادى الآخرة 1443 هـ

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاجون واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكّنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 ملايين... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 جمادى الآخرة 1443 هـ

بلدية ثار تضبط عددا من المخالفات في المحلات التجارية قامت بلدية محافظة ثار والجهات الأمنية الرقابية المشتركة بجولات رقابية على عدد من المحلات التجارية للتأكد من التطبيقات الاحترازية... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 11 جمادى الآخرة 1443 هـ 11 جمادى الآخرة 1443 هـ

%97 من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في النموذجين المنخفض والمتوسط أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري للوطن «أن الوزارة تعمل على تصنيف المدارس الابتدائية ورياض الأطفال... الرياض: سعود الخزيم الرياض: سعود الخزيم 10 جمادى الآخرة 1443 هـ 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

أمطار غزيرة تستمر 5 أيام من الخميس المقبل أوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية «تسميات» الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم هو الخامس من الحالة المطرية،... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 10 جمادى الآخرة 1443 هـ 10 جمادى الآخرة 1443 هـ

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