شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. جهود جبارة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إيجاد أجواء آمنة صحية تعبدية بالحرمين الشريفين

- السديس: ننفذ الإجراءات الاحترازية بحزم لاستمرارية صفرية الإصابات

- اجتماعات افتراضية متواصلة لضمان تنفيذ الخطط

تسابق رئاسة الحرمين الزمن في التعقيم والتطهير واتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية الاحترازية، بهدف بقاء بيئة الحرمين آمنة صحية تعبدية حفاظا على صحة قاصدين الحرمين، وعليه قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام ومرافقه كافة على مدار الساعة، وذلك ضمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية، التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

على مدار الساعة

وعملت منظومة الرئاسة على مدار الساعةً وقامت بتفعيل، وبتضافر الجهود بين كوادرها البشرية من موظفين وعاملين في كافة القطاعات على تكثيف عمليات تعقيم المسجد الحرام والمسجد النبوي، وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة مدار الساعة مستخدمين أكثر من (34 ألف لتر) يومياً من المعقمات، بهدف أن يكون البيت العتيق مكاناً معقماً، وآمن للتعبد ولتمكين المعتمرين والزائرين وقاصدي الحرمين من أداء صلاة الجمعة اليوم، وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات؛ وتشديد الرقابة الصحية لمنع تفشي وباء كورونا ومتحوارته الجديدة عبر تخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات التنظيف، التي وصلت إلى (10) مرات يومياً في المسجد الحرام.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم

وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، توجيهاته لكافة قطاعات الرئاسة بتشديد الإجراءات الوقائية، ورفع درجة الاستعدادات بكافة الإمكانيات في المسجد الحرام، وتكثيف العمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الجسدي بحزم؛ حفاظا على صحة القاصدين واستمرارية صفرية الإصابات في الحرمين مع تزايدها بمتحور كورونا في المملكة.

تكثيف المناوبات والتأكيد على التباعد الجسدي

كما وجه مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، الإدارة العامة للمناوبة والمناوبين التابعة لوكالة شؤون المسجد الحرام ممثلة بتكثيف الجولات الميدانية من خلال وجود المديرين المناوبين على مدار الساعة، لمتابعة منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي ورواد بيت الله الحرام في كافة أروقة المسجد الحرام وساحاته ومراقبة تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

متابعة التزام القاصدين

وحرص المديرون المناوبون خلال جولاتهم على متابعة التزام المعتمرين والمصلين بالتباعد الجسدي، وفق الملصقات الموضوعة بما يحقق المسافات الآمنة المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية للحد من انتقال العدوى، والتنسيق المباشر في كل ما يطرأ من ملاحظات مع الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، بما يضمن لهم البيئة الصحية المناسبة وبما يحقق أعلى مستوى من الخدمات في ظل هذه الإجراءات والتدابير الوقائية، في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد في أعداد القاصدين من الزوار والمعتمرين خلال الأيام الماضية وخصوصا اليوم الجمعة.

اجتماعات افتراضية متواصلة لضمان تنفيذ الخطط

وفي إطار تكثيف التنسيق بين الوكالات، عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس طيلة الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع المساعدين والوكلاء لضمان تنفيذ الخطط للحفاظ على صحة القاصدين، التي تضعها الرئاسة في قمة الالويات بحسب ما اكده الشيخ عبدالرحمن السديس للمساعدين والوكلاء.

تجهيز ٥٨ باباً وتشديد الإجراءات

كما جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (٥٨) بابا استقبلت المصلين المصرح لهم بأداء صلاة الجمعة اليوم، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي تقدمها من خلال الوكالات التابعة لها.

من جانبه أوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام ًفهد المالكي، أنه فتح أكثر من (١٠٠) مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة، مبينا أن الأبواب التي خصصت للمصلين هي (٢٠) بابا، أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها (١١) والأبواب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عددها (١١).

توزيع ٦ آلاف مظلة

كما قامت الرئاسة العامةً اليوم الجمعة، بتوزيع (6000) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك)، بالمقابل قامت وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية ممثلة بالوكالة المساعدة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات، وتحقيق الرؤية النسائية الممثلة بإدارة الجودة والتميز المؤسسي، بجولة ميدانية داخل المسجد الحرام وساحاته لقياس رضا القاصدات بالخدمات المقدمة وتجويدها وشمل عدد إحصائيات قياس رضا القاصدات ( ٥٨٠١ ) قاصدة وفق الإجراءات الاحترازية بما يتناسب مع الوضع الراهن.

استمرارية عمليات التعقيم لتحقيق معايير الجودة

وفي وكالة المسجد النبوي تابع مساعد الرئيس لشؤون وكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري مع الوكالات المعنية عمليات التعقيم والتطهير في المسجد النبوي لتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير بيئة صحية وآمنة في المسجد النبوي، وعليه تم تنظيف سجاد في المصليات النسائية، فيما تم تعقيم المصليات 4 مرات بمعدل مرتين لكل جهة ( شرقي وغربي)، بينما بلغت كمية المعقم المستخدم لتعقيم المصليات الشرقي والغربي ٥٠ لترا.

مناقشة المعوقات ووضع الحلول الفورية

في المقابل وجه الشيخ عبدالرحمن السديس اللجنة التوجيهية لمتابعة المبادرات وتنفيذ الاستراتيجية بعقد اجتماعها، لمناقشة خطط مشاريع الرئاسة والتي عقدت اجتماعها فور صدور التوجيه برئاسة رئيس اللجنة مساعد الرئيس العام ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرض الأعضاء المعوقات التي تواجه مشاريع الرئاسة ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات التي تساعد في تحسين أعمال اللجنة.

تنفيذ الخطة الاستراتيجية

وأكد الدكتور المحيميد على أهمية اللجنة لمتابعة المبادرات والمشاريع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية؛ حيث تعد اللجنة المحرك الرئيسي لجميع الوكالات في الرئاسة، والتي ستصب نتائج أعمالها في تحقيق رؤية الرئاسة ورؤية المملكة (2030) من خلال مبادراتها ومشاريعها.