شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وضباب.. تعرف على طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .