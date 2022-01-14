بلدية ثار تضبط عددا من المخالفات في المحلات التجارية

قامت بلدية محافظة ثار والجهات الأمنية الرقابية المشتركة بجولات رقابية على عدد من المحلات التجارية للتأكد من التطبيقات الاحترازية و الصحية. وقد تم ضبط عدد من المخالفات، منها عدم الالتزام بالاحترازات الصحية العامة، وأيضا ضبط كمية من المواد المنتهية الصلاحية، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك من إغلاق محلات والغرامات المالية.
وأكد مدير إدارة الخدمات في بلدية محافظة ثار ناصر علي آل الحزوبر أن الجولات مستمرة طوال العام، وسوف يتم بذل المزيد من الجهد حرصا على الصحة العامة وسلامة المستهلك.
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