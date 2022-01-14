شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 94 طن غذاء على محتاجي اليمن وأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في دولتي اليمن وأفغانستان الشقيقتين، والتي بلغت أمس 94 طنا من السلال الغذائية.

جسر الجوي

ووزع المركز، أمس الأول، 20 طناً من السلال الغذائية في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 193 أسرة بواقع 1.351 مستفيدًا. وتأتي المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

أمن غذائي

وفي اليمن، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 74 طنًا و579 كيلو جرامًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 5.749 شخصًا من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن للعام 2021 - 2022م. يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

أطراف صناعيةوقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ612 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر ديسمبر 2021 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وجرى خلال المشروع تقديم 1.339 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 62% ونسبة الإناث 38%، بينما شكّلت نسبة النازحين 4% والمقيمين 96% من إجمالي المستفيدين. وساهم المشروع في تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ371 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 241 مريضًا.

عيادات متنقلةوواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين. وراجع العيادات 328 مستفيدًا خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021م حتى 5 يناير 2022م، منهم 84 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و12 مريضًا في عيادة الطوارئ، و5 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 59 مريضًا، وعيادة الجراحة والتضميد 4 مستفيدين، إضافةً إلى مستفيدين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف، فيما تم صرف الأدوية لـ 164 فردًا. وفي الخدمات المرافقة فقد استفاد 61 شخصًا من قسم الخدمات التمريضية، في حين جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.