شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث أول ماجستير في الطاقة والابتكار بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق عمادة الدراسات العليا، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مطلع العام الأكاديمي المقبل، ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار كأول برنامج في الطاقة يُطرح في المملكة بالشراكة مع «جامعة سوانزي». ويقام البرنامج بالشراكة مع «جامعة سوانزي» من خلال معهد بحوث سلامة الطاقة «ESRI»، والذي يضم نخبة من العلماء والباحثين في مجال ابتكارات الطاقة وحلولها. وتُقدم المقررات الدراسية، والإشراف على البحوث والرسائل العلمية، بشكل مشترك بين أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة الأميرة نورة، وأعضاء من «جامعة سوانزي». وتحصل الملتحقة بالبرنامج على درجة الماجستير، كما يمكن لها الخروج بدرجة دبلوم عالٍ بنظام سيجما، وهو نظام يتيح للطالبة نقاط خروج اختيارية توجّه الطالبة لخيارات مهنية وفقًا لضوابط وشروط محددة.

وأوضحت مديرة البرنامج د. ثمراء الشهراني، أنّ رؤية المملكة 2030م استهدفت تطويع واستثمار مكامن القوة المحلية؛ لخلق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتظهر الحاجة لمثل هذا البرنامج الذي يُلبي الاحتياجات المحلية، ويحقق المستهدفات الوطنية في المحور الخاص باقتصاد مزدهر، والذي تضمن بندًا خاصًا بسوق الطاقة المتجددة، يهدف إلى إضافة 5.9 جيجا واط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول عام 2023م كمرحلة أولى، فضلًا عن توطين نسبة كبيرة من سلاسل القيمة للطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني، يشمل أنشطة البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.