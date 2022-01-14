شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مواقف «أمانة الشرقية» لمرتادي «سوق الحب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. عبدالله البدير، أن هناك 15 مشروعا للإسكان خلال السنوات القادمة، توفر أكثر من 15 ألف وحدة، وجميعها عناصر جاذبة للمستثمرين، موضحا أن المنطقة الشرقية تشهد حراكا كبيرا في هذا المجال.

خدمات ومقومات

وشدد على ضرورة توفير الخدمات والمقومات الأساسية التي يحتاجها المواطن في الإسكان، ومنها مسؤولية المرافق الاستثمارية، والحدائق الداخلية، وجودة الحياة، وجميع الخدمات الأخرى.

مواقف السياراتمن ناحيته، بيَّن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن مشاريع الأمانة تشمل العمل على مواقف السيارات، خاصة في المناطق التجارية، وأن الأمانة تدرس فتح مواقفها لأحد الأسواق المجاورة «سوق الحب»، والذي تم تحويله للمشاة، وأن الحل المؤقت هو فتح المواقف دون رسوم، مشيرا إلى أن إمارة المنطقة الشرقية تفتح مواقفها للمتسوقين في المساء.

نقلة نوعيةولفت إلى أن هناك أكثر من 10 مشاريع تم أخذ رخص التنفيذ والبدء فيها، وسيتم إنجازها خلال عامين، وسيكون لهذه المشاريع نقلة نوعية في المنطقة وأثر كبير، مقترحا تكوين فريق من قبل الأمانة يتكون من مندوب استثمار ومندوب الصيانة ومندوب النظافة، يكونون موجودين مع فريق آخر لمتابعة برامج الإسكان، وتجهيز العقود الخاصة بالخدمات.

جودة الحياةفيما أكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي أن الأمانة تعمل على مشاريع برامج جودة الحياة، ورفع مستوى الأنسنة في المدن، ومنها المشاريع في محافظة الخبر، ومشروع ربط أواسط المدن بالواجهات البحرية، وإجراء عدة دراسات على هذا الأمر.

مسارات متعددةوأشار إلى إعداد التصاميم الخاصة بمشروع كورنيش الخبر الشمالية، ويتضمن تطوير الخبر الشمالية، وشارع الأمير تركي وربطه بالواجهة البحرية، وتعزيز عنصر المشاة في هذه المنطقة، إضافة إلى تحديد مسارات متعددة بالخبر والدمام للنقل العام بالحافلات، مضيفا أن الأمانة انتهت من مرحلة التصاميم للمشاريع بكورنيش الدمام، وستبدأ في مرحلة التنفيذ، وأن العمل مستمر على ربط المنطقة المركزية بثلاثة محاور في الدمام.

المشتروات الحكوميةوأوضح أن الأمانة فازت بمشروع وسط العوامية، والذي تم تنفيذه خلال 8 أشهر، على مساحة 180800 متر مربع، وأن هذا المشروع حصل على ميزة استثناء من نظام المشتروات الحكومية، حيث كانت به مبان قديمة وبؤر، وعملت الأمانة على معالجة هذه المناطق، وتصحيح المعدات، ما أنتج مشروعا مميزا، رغم الصعوبات التي مر بها.

تصاريح تشغيليةوأشار وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات م. حمدان العرادي إلى أن هناك مشروعين لصندوق الاستثمارات، أحدهما في الدمام، والآخر في الخبر، تكلفتها التقديرية 7 مليارات ريال، وأنه بدأ أخذ التصاريح التشغيلية للمشروعين.

أمر سامأما مدير عام الأراضي والممتلكات بأمانة الشرقية صالح الراجح، فأكد صدور أمر سام بـ «تبييض» عدد من الأراضي في المنطقة، بمساحة مليون و400 ألف متر مربع، والتي ذهبت إلى هيئة عقارات الدولة، وهي داخل الأحياء، وقريبة، ومستوفية مواصفات الإسكان التنموي.

رقابة وتحكموقال وكيل الأمين للخدمات م. زياد المغربل: إن من أهم أعمال الأمانة، تدشين غرفة الرقابة والتحكم لمشاريع النظافة، وهي عبارة عن غرفة متحكمة في المعدات العاملة في مجال النظافة، ومتابعة حركة وأداء المقاول، وكذلك تحديد وقت تفريغ الحاويات، وحركة الحاويات، وتفريغ القلابيات، ووزن العربة قبل التفريغ وبعده، إضافة إلى تلقي البلاغات فيما يخص النظافة، ومعالجتها.

حديقة نموذجية

وأكد توقيع اتفاقيات لإعادة التدوير، وتحديد أرض بمساحة 500 ألف متر مربع قريبة من المردم الأساسي للأمانة، بهدف البدء في مشروع إعادة التدوير، لافتا إلى أنه تم تدشين حديقة نموذجية في الدمام للدمج بين خدمات الأمانة في القطاع الزراعي والقطاع الخاص، بمساحة 60 ألف متر مربع، وتم الاتفاق مع إحدى الجهات غير الربحية لإنشاء موقع لذوي الإعاقة.

إعادة تدويرواختتم بأنه تم تحديد موقع حديقة بالخبر لأعمال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هناك مشروعا بمساحة 12 ألف متر مربع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة صالحة للزراعة.

توفير الخدمات والمقومات الأساسية للمواطن

ربط أواسط المدن بالواجهات البحرية

تدشين غرفة الرقابة والتحكم لمشاريع النظافة

تحديد موقع حديقة بالخبر لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة