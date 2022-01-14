شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح طريق الملك عبدالعزيز «الجهة الجنوبية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت بلدية جوف بني هاجر، بالتنسيق مع إدارة المرور بمحافظة بقيق، طريق الملك عبدالعزيز الجهة الجنوبية بفودة، بطول 7000 متر، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الردم والتسوية وأعمال السفلتة والدهان، وكذلك أعمال الكهرباء بتركيب أعمدة إنارة جديدة.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد اليامي أنه في إطار رفع مستوى كفاءة الطرق تم تنفيذ أعمال السفلتة بطريق الملك عبدالعزيز الجهة الجنوبية بفودة، حيث يبلغ طول الطريق 7000 متر، إضافة إلى تركيب 155 عمود إنارة جديدة، وكذلك أعمال دهان خطوط المرور واللوحات الإرشادية والتحذيرية، التي تأتي استمرارا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الشوارع الرئيسية، وتحقيق رضا مستخدميها.

وأشار إلى أن بلدية جوف بني هاجر تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة، إلى سفلتة وصيانة كل الشوارع الرئيسية والداخلية، معتبرا ذلك من الأولويات، التي تسعى البلدية لتحقيقها.