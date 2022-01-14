اخبار السعوديه

تكثيف أعمال النظافة بأحياء مليجة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة بأحياء مليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثف قسم النظافة بإدارة الخدمات في بلدية مليجة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال النظافة، وذلك بإزالة النفايات والمخلفات، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقًا لبرنامج «جودة الحياة»، وأنسنة المدن.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا