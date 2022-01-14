شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة بأحياء مليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثف قسم النظافة بإدارة الخدمات في بلدية مليجة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال النظافة، وذلك بإزالة النفايات والمخلفات، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقًا لبرنامج «جودة الحياة»، وأنسنة المدن.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.