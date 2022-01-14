شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تجارب الشرقية الناجحة لوفد «الشؤون البلدية» وأمانات المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلعت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، عدداً من القيادات والمهندسين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانات مناطق عسير، والمدينة المنورة، والقصيم، وجيزان، ونجران، وتبوك، والحدود الشمالية، وأمانة محافظة الطائف، على التجارب الناجحة لمشاريع الأمانة، وذلك ضمن زيارتهم التي جاءت من منطلق التواصل الفعّال ونقل المعرفة بين الأمانات.

واستهدف اللقاء نقل التجارب الناجحة التي تم عملها في مشاريع أمانة المنطقة الشرقية، واستعرض خلال اللقاء استخدام مواد EPM في ردم حفريات المرافق العامة، واستخدام مواد +EPM في معالجة الهبوطات حول غرف التفتيش للخدمات، وكذلك استبدال الأغطية المعدنية بأغطية من الفايبر جلاس، التي من شأنها استدامة وسهولة في الاستخدام، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

كما اطلع الوفد على عرض مرئي قدمه مدير عام الإشراف م. ماجد القرشي، تم من خلاله شرح طريقة استخدام مواد بديلة في المشاريع لتحسين جودة تنفيذ الطرق.

وفي ختام اللقاء، تمت الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات حول العروض، ومناقشة عامة في سياق ما تم طرحه، وبعد اللقاء نظم ممثلو الأمانات زيارات ميدانية للوقوف على التجارب العملية لهذه المواد، والاطلاع على آلية التنفيذ، ومشاهدة التجارب الناجحة في مواقع العمل، ومن أهمها معدة إغلاق الحفر ووحدة التدخل السريع لنزح مياه الأمطار ومعدة التصوير الرقمي للتشوهات البصرية.