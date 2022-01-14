شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 450 م3 نفايات ومخلفات من شوارع الصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الصرار، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 450 مترًا مكعبًا من النفايات والمخلفات، الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهودها في معالجة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري في الصرار، والمراكز التابعة لها، وذلك للقضاء على التلوث البصري.

ودعت البلدية، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

كما تستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».