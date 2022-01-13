شكرا لقرائتكم خبر قرية زبالا التاريخية تحتضن أعمق بئر على طريق الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعود تاريخ «زبالا» إلى ما قبل العصر العباسي؛ حيث إنها وصلت أوج اتساعها في العصر العباسي المبكر، وحظت بذكر وافر في بعض المصادر التاريخية لكونها ملتقى للقوافل التجارية والحجاج بوصفها إحدى المحطات الرئيسة على طريق الحج الكوفي، واحتفظت «زُبَالا» باسمها حتى الوقت الحاضر.
وتقع القرية جنوب محافظة رفحاء بنحو 25 كلم في منطقة الحدود الشمالية، وتعد من القرى الغنية بالآثار الخالدة، حيث تحتضن أعمق بئر على طريق الحج، والتي تأخذ شكلا مربعا وهي منحوتة بطريقة فريدة وبعمق ربع كيلو، كما ذكرتها عدد من المصادر التاريخية بحكم أنها ملتقى الحجاج والقوافل التجارية، من هذه المصادر الرحالة الغربيون مثل هوبر، وموسيل، وليتشمان، وتغنى عدد من الشعراء بها.
وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالمنطقة ماجد المطلق أن القرية غنية بالآثار، وأبرزها البئر ذات الشكل المربع وهي منحوتة بطريقة فريدة، بجوار القصر الأثري الذي نشاهد جدرانه الصامدة والمدينة السكنية المحيطة به، كما يقع بجوارها عدد من برك درب زبيدة الشهير»الشاحوف والشيحيات وأم العصافير» وبها حصن زبالا.
وبين الباحث والمؤرخ مطر العنزي، أن «زبالا» تعد إحدى المحطات الرئيسة على درب زبيدة، فبعد مسافة قليلة من الجميماء يقطع الطريق خط التابلاين ويسير طريق الحج إلى جنوب رفحاء بحوالي 25 کلم، حيث تقع زبالا، وقد وصلت أوج ازدهارها في العصر العباسي المبكر، وتضم بركا عدة، وحصنا يقع في شرق القرية في مكان مرتفع، وبها 300 بئر، حيث ماؤها الراهي وبركها المعروفة، وتغنى بها العديد من الشعراء.
عن قرية زبالا
- تسميتها تعود لزبالة بن الحارث، وهو من العماليق.
- موقعها خضع لعدة تنقيبات أثرية منذ عام 2015م.
- تستكمل هيئة التراث أعمال مشروع التنقيب الأثري حاليا.
- العثور على مكتشفات مهمة في أجزاء شملها التنقيب بالجهة الشمالية الغربية.
- التعرف على أبرز مظاهر تطور وتوسع المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرية زبالا التاريخية تحتضن أعمق بئر على طريق الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.