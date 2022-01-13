قرية زبالا التاريخية تحتضن أعمق بئر على طريق الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل مهرجان شتاء درب زبيدة التاريخي في مركز لينة، والذي تشرف عليه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية نقطة التقاء لمحبي الآثار والنقوش، وأثرت برامجه الفعاليات السعودية، حيث درب زبيدة وآبارها الشهيرة، وكانت أحد أهم المناطق التاريخية التي تعد رافدا لتعزيز المسارات السياحية التاريخية هي قرية «زبالا» التاريخية التي تعد من أهم مستوطنات طريق الحج الكوفي على درب زبيدة التاريخي.

ويعود تاريخ «زبالا» إلى ما قبل العصر العباسي؛ حيث إنها وصلت أوج اتساعها في العصر العباسي المبكر، وحظت بذكر وافر في بعض المصادر التاريخية لكونها ملتقى للقوافل التجارية والحجاج بوصفها إحدى المحطات الرئيسة على طريق الحج الكوفي، واحتفظت «زُبَالا» باسمها حتى الوقت الحاضر.

وتقع القرية جنوب محافظة رفحاء بنحو 25 كلم في منطقة الحدود الشمالية، وتعد من القرى الغنية بالآثار الخالدة، حيث تحتضن أعمق بئر على طريق الحج، والتي تأخذ شكلا مربعا وهي منحوتة بطريقة فريدة وبعمق ربع كيلو، كما ذكرتها عدد من المصادر التاريخية بحكم أنها ملتقى الحجاج والقوافل التجارية، من هذه المصادر الرحالة الغربيون مثل هوبر، وموسيل، وليتشمان، وتغنى عدد من الشعراء بها.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالمنطقة ماجد المطلق أن القرية غنية بالآثار، وأبرزها البئر ذات الشكل المربع وهي منحوتة بطريقة فريدة، بجوار القصر الأثري الذي نشاهد جدرانه الصامدة والمدينة السكنية المحيطة به، كما يقع بجوارها عدد من برك درب زبيدة الشهير»الشاحوف والشيحيات وأم العصافير» وبها حصن زبالا.

وبين الباحث والمؤرخ مطر العنزي، أن «زبالا» تعد إحدى المحطات الرئيسة على درب زبيدة، فبعد مسافة قليلة من الجميماء يقطع الطريق خط التابلاين ويسير طريق الحج إلى جنوب رفحاء بحوالي 25 کلم، حيث تقع زبالا، وقد وصلت أوج ازدهارها في العصر العباسي المبكر، وتضم بركا عدة، وحصنا يقع في شرق القرية في مكان مرتفع، وبها 300 بئر، حيث ماؤها الراهي وبركها المعروفة، وتغنى بها العديد من الشعراء.

عن قرية زبالا

