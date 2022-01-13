%97 من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في النموذجين المنخفض والمتوسط

أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري للوطن «أن الوزارة تعمل على تصنيف المدارس الابتدائية ورياض الأطفال لثلاثة نماذج تشغيلية (منخفض ومتوسط وعالي)، تنظم من خلالها العودة الحضورية للمدارس التي تطبق فيها البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة والمبلغة في دليل هيئة الصحة العامة وقاية».

مشيرة إلى أن 97% من هذه المدارس تقع ضمن النموذجين المنخفض والمتوسط.

وكشفت أن عدد مدارس المرحلتين الابتدائية، ورياض الأطفال 17.941 مدرسة، حيث يبلغ عدد مدارس المرحلة الابتدائية 13.073 مدرسة، وعدد مدارس رياض الأطفال يصل إلى 4.868 مدرسة.

وأضافت: «المستوى المنخفض ستطبقه المدارس التي تسمح مساحة فصولها بتحقيق التباعد الجسدي، حيث سيكون حضور الطلبة فيه بشكل كامل، بينما المستوى المتوسط ستطبقه المدارس التي تسمح فصولها بتحقيق التباعد الجسدي في حال تقسيم طلبة الفصل إلى مجموعتين».

لافتة إلى أن المستوى العالي ستطبقه المدارس التي تسمح فصولها بتحقيق التباعد الجسدي في حال تقسيم طلبة الفصل إلى ثلاث مجموعات.