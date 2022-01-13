شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «صحة الشرقية» تبدأ المرحلة الثانية لتطعيم الأطفال من «5 - 11» عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إتاحة المواعيد حسب الأولوية العمرية والعمل على التوسع لبقية الفئات

- إتاحة التطعيم لهذه الفئة يأتي حرصا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات

- رفع جاهزية مراكز اللقاح لاستقبال المستفيدين من فئة الأطفال

انتهت "صحة الشرقية" من المرحلة الأولى من تطعيم الفئة العمرية من «5 - 11» عاماً والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك ضمن خطتها الوقائية لحماية أطفالنا من المتحورات والمضاعفات، وبدأت اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية.

وأكدت أن احتساب الفئة العمرية سيكون بالتاريخ الميلادي وجاري العمل على التوسع فيها بالتدريج، مشيرة إلى أنه بدأ مركز لقاحات كورونا بالظهران، استقبال الفئة العمرية من ٥ إلى ١١ عاماً، فيما أكد مدير العلاقات العامة بصحة الشرقية، مطلق الجلعود أن الأولوية كانت للأطفال الذين يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

وأشار إلى إتاحة المواعيد حسب الأولوية العمرية، فيما سيتم التوسع لبقية الفئات مؤكداً أن إتاحة التطعيم لهذه الفئة يأتي حرصا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات، حيث استعدت مراكز اللقاح لاستقبال الأطفال وتهيئة المكان لهم بالرسومات الكرتونية، و بتوزيع الهدايا للأطفال.

وأوضح الجلعود، رفع جاهزية مراكز اللقاح لاستقبال المستفيدين من فئة الأطفال والراغبين بالحصول على الجرعة التنشيطية، موضحا أن الجرعة التنشيطية وتطعيم الأطفال متاح بجميع مراكز اللقاحات المخصصة بالمنطقة الشرقية، والحجز عبر تطبيق صحتي أو توكلنا متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.