شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 79 مركبة مسروقة وضبط 10 أشخاص بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة استردت (79) مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها، وهم (10) أشخاص، (6) مواطنين ومقيمان من الجنسية النيجيرية ومخالفان لنظام أمن الحدود.

وأوضح أن تلك المركبات استخدمت في حوادث جنائية تمثلت في سلب المارة والمنازل واستدراج ضحاياهم والاعتداء عليهم وسلبهم، وتجاوز الأنظمة واللوائح المرورية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.