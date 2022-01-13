شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مواطنين نقلوا حطبا محليا في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لنقلهم 32 م3 من الحطب المحلي في مدينة الرياض، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.