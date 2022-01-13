إيقاف مواطنين نقلوا حطبا محليا في الرياض

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.
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