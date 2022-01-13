شكرا لقرائتكم خبر تعليم تبوك تناقش الاستعدادات للعودة الحضورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت إدارة تعليم منطقة تبوك خلال اجتماعها أمس برئاسة مدير تعليم المنطقة ماجد القعير، التحضيرات المبكرة وجهود أعمال اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الحالي.

وأكد الاجتماع على أهمية تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة، وتأمين كافة الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية، وتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، والمساهمة في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

ووجه العقير بتشكيل لجان ميدانية لمتابعة كافة الأعمال المنفذة في المدارس من خلال جولات تفقدية للتأكد من جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وغيرها، إضافة إلى متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار، وتعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.