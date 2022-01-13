انتظام 8 آلاف متدرب ومتدربة بتقني تبوك الأحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظم 8 آلاف متدرب ومتدربة بمختلف المراحل الأحد المقبل، بالمنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، وذلك مع بدء الفصل التدريبي الثاني 1443هـ، بعد استعدادات وتجهيزات قدمتها المنشآت التدريبية بكامل طاقتها الاستيعابية، لاستقبال المتدربين والمتدربات وسط تطبيق أدق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة. وتابع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي، جاهزية الكليات التقنية بجميع أفرعها، والمعاهد الصناعية الثانوية بكافة مدن ومحافظات المنطقة، مؤكدا حرص الإدارة على بدء فصل تدريبي مليء بالنشاط والتفوق والتميز. وبين أن العودة لمقاعد التدريب ستشمل في ظل الآليات المشددة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع في 3 كليات للبنين وكلية للبنات، و3 أفرع للكليات، و5 معاهد، ومعهد للتدريب بالسجون.

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