قافلة درب زبيدة تصل إلى فيد التاريخية

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ورافق القافلة في مسيرها من مقر المبيت في مزارع الحويض إلى مدينة فيد 23 طالبا وأكاديميا من جامعة حائل، شاركوا في قطع 12 كلم سيرا على الأقدام.
وأوضح المشرف العام على مبادرة قافلة درب زبيدة الدكتور عبدالعزيز العبيداء، أن القافلة قطعت 190 كلم وتبقى 170 كلم من مسار الدرب الواقع في الحدود الإدارية لمنطقة حائل، وصولا لقرية البعايث التي ستشهد حفل ختام مسيرة القافلة.
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