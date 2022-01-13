9 مراكز صحية بعسير تحصل على اعتماد «سباهي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت 9 مراكز صحية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، على الاعتماد الاعتماد المشروط، وذلك من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي». وبلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 7 مراكز تشمل: مركز صحي فرشاط، ومركز صحي عبل، ومركز صحي الحبيل، ومركز صحي طريب، ومركز صحي سراة عبيدة، ومركز صحي خميس مطير، ومركز صحي سبت تنومة، فيما بلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد المشروط مركزين، وهما مركز صحي بلسمر، ومركز صحي ظهران الجنوب.



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